Settimana importante per il fotovoltaico e l'idrogeno, stando a quanto emerge dalla rassegna settimanale sui bollettini delle Regioni italiane.

Dalla Campania arriva la Via positiva per 24 MW fotovoltaici su terreno agricolo, progetto presentato da Catch The Sun srl.

In Sicilia hanno ricevuto il Paur ben 171 MW, tutti su terreno agricolo, di Vg

© Riproduzione riservata