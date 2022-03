Eni e BP hanno firmato un accordo per la costituzione di Azule Energy, una nuova joint venture paritetica che unirà le attività angolane delle due società. L'accordo fa seguito al protocollo d'intesa tra le società firmato a maggio 2021.Azule Energy, si legge in una nota, sarà una nuova società energetica internazionale, gestita in modo indipend...

