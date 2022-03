Se i prezzi dei carburanti aumentano oltre una certa soglia e lo fanno molto rapidamente, lo Stato può intervenire per ridurre le accise, utilizzando a questo scopo il surplus di gettito Iva generato dall'aumento dei prezzi stessi. La norma, tuttora in vigore, è nella legge finanziaria per il 2008 (244/2007) ai commi 209 e seguenti. Nel dettaglio, ...

