Il sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del ministero dello Sviluppo economico è in aggiornamento. I gestori non possono quindi possibile effettuare la comunicazione dei prezzi. Sono in corso, si legge in una nota Mise, le operazioni di aggiornamento necessarie per la messa on line della nuova versione dell'osservatorio prezzi carburanti. Nei c...

© Riproduzione riservata