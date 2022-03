Undicesima settimana consecutiva in rialzo per i prezzi medi dei carburanti alla pompa, nonostante i ribassi degli ultimi due giorni. Balzo dei margini lordi sulla benzina, in lieve aumento quelli sul gasolio.La benzina self service è a 2,192 euro/litro (+226 millesimi, valori arrotondati), servito a 2,291 euro/litro (+210). Diesel rispettivament...

© Riproduzione riservata