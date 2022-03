Il governo, con delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo, ha impugnato la legge n. 1 del 2022 dell'Abruzzo, che proroga al 30 giugno 2022 il termine – inizialmente fissato al 31 dicembre 2021 – per l'individuazione delle aree non idonee e, di conseguenza, della moratoria sui nuovi impianti di rinnovabili e per il trattamento dei rifiuti. La...

© Riproduzione riservata