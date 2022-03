Per raggiungere gli obiettivi al 2030 l'Italia dovrà installare 3 GW di fotovoltaico l'anno. Nel 2021 in Italia sono stati autorizzati progetti fotovoltaici per 2,4 GW. Per l'eolico sono stati autorizzati 635 MW a fronte di un obiettivo di 825 MW l'anno al 2030. I dati sono riportati nel comunicato diffuso oggi da Public Affairs Advisors ed Elemens...

