I “superprofitti” realizzati dalle aziende energetiche tra ottobre 2021 e febbraio 2022 sono pari a 39,8 miliardi di euro e la tassa introdotta con il DL Taglia prezzi approvato venerdì in consiglio dei ministri darebbe un gettito di 3,98 miliardi. È quanto si legge nella relazione tecnica al decreto-legge inviato in Senato per la conversione.Per...

© Riproduzione riservata