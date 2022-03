Il ministero della transizione ecologica ha firmato oggi un accordo di programma con Enea per attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno. L'accordo prevede un contributo massimo di 110 milioni di euro, compresi gli importi che Enea può trasferire a soggetti attuatori esterni per le attività di ricerca. In particolare, il Cnr potrà ricevere risors...

© Riproduzione riservata