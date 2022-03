Ancora in peggioramento gli stacchi della benzina e del diesel dopo i picchi del 7 marzo e quello del risca dopo il picco del 14 marzo, ancora in miglioramento quello del denso. Sulla base delle variazioni dei prezzi riferite alla settimana scorsa, con prezzi in Italia ancora inferiori sulla benzina a Germania, Olanda e Spagna, sul diesel alla Germ...

© Riproduzione riservata