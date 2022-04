Ancora in peggioramento lo stacco della benzina che, dopo il picco del 7 marzo, scende a meno 4, in miglioramento quelli del diesel e del risca, in forte peggioramento il denso. Sulla base delle variazioni dei prezzi riferite alla settimana scorsa, con prezzi in Italia ancora inferiori sulla benzina a Germania e Olanda, sul diesel alla Germania, e ...

© Riproduzione riservata