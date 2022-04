L'Agenzia Internazionale per l'Energia sta conducendo in questi giorni una “approfondita analisi della situazione energetica italiana”, con incontri con le istituzioni e gli stakeholder, per valutare la preparazione alle emergenze e la transizione ecologica verso la decarbonizzazione, anche alla luce degli avvenimenti legati all'invasione russa del...

© Riproduzione riservata