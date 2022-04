La Commissione europea ha proposto agli Stati membri dell'Unione nuove sanzioni contro la Russia, tra cui un divieto sulle importazioni di carbone, gomma, prodotti chimici e altri beni, per un valore complessivamente stimato in 9 miliardi di euro l'anno. Del pacchetto fa parte anche il divieto di esportazioni verso la Russia per un valore di 10 mil...

© Riproduzione riservata