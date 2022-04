Damietta

Eni e la società di stato egiziana Egas hanno firmato un accordo quadro per aumentare la produzione e la fornitura di gas egiziano, con l'obiettivo di promuovere l'esportazione di gas egiziano verso l'Europa, e in particolare verso l'Italia. Lo annuncia Eni in una nota.Il presidente di Egas, Magdy Galal, e il dg Natural Resources di Eni, Guido Br...

