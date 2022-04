Il ministero della Transizione ecologica ha deciso di prorogare al 22 aprile il termine per presentare le domande per accedere ai fondi del “Programma Isole Verdi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M2C1 3.1). La proroga è stata disposta per superare eventuali difficoltà nella trasmissione delle istanze di finanziamento causate dal malfun...

© Riproduzione riservata