La guerra in Ucraina e il conseguente aggravarsi della crisi energetica già in atto stanno avendo impatti pesanti sull'Europa, per le vittime e la distruzione nel Paese invaso, la crisi dei profughi, il rallentamento dell'economia e l'inflazione. Tra le conseguenze innescate dall'invasione c'è nel contempo un ripensamento potenzialmente profondo de...

© Riproduzione riservata