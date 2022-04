Dovranno pervenire all'Arera entro il 27 aprile per il gas consegnato a gennaio e febbraio, ed entro la prima settimana di maggio per quello consegnato in marzo, le informazioni su volumi e costi sostenuti dagli importatori di gas nel quadro dei contratti di approvvigionamento all'Italia oggetto del monitoraggio previsto dal DL 21/2022...

© Riproduzione riservata