Mario Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo asintomatico al coronavirus e per questo non partirà per la prevista missione in Angola e Congo finalizzata a stringere nuovi accordi per la fornitura di gas. A rappresentare l'Italia saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingola...

© Riproduzione riservata