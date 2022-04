Sempre più difficile acquistare per il rivenditore che, oltre ad essere penalizzato dai contingentamenti di prodotto e i delta elevati, si trova di fronte a impennate e repentini crolli in Mediterraneo. Questa mattina infatti la benzina è rincarata di 17 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 34, il risca di 44 e infine il denso...

© Riproduzione riservata