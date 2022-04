Daniele Franco

Il Governo sta predisponendo nuovi interventi per estendere la riduzione dell'accisa sui carburanti oltre l'inizio di maggio”. Lo ha detto ieri il ministro dell'Economia Daniele Franco rispondendo a un'interrogazione alla Camera.La proroga del taglio in vigore dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere inserita in un nuovo decreto-legge che il Consig...

