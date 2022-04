Eni e Iveco hanno firmato una lettera d'intenti per esplorare una possibile cooperazione in iniziative di mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali in Europa e accelerare il processo di decarbonizzazione dei trasporti. Oggetto dell'accordo è la definizione di una piattaforma integrata di mobilità sostenibile per le flotte di veicoli ...

