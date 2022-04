Assogasmetano, Assopetroli e Federmetano confermano la serrata degli impianti di distribuzione stradale di metano auto, come preannunciato in conferenza stampa lo scorso 8 aprile (v. Staffetta 08/04) . L'astensione, si legge in una nota congiunta, è indetta per i gior...

© Riproduzione riservata