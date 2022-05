Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa. Quarto aumento consecutivo per le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, nonostante il recupero dell'euro sul dollaro. La quotazione del gasolio è vicina al record storico toccato lo scorso 8 marzo. Brent in calo a 106 dollari.Le medie dei prezzi praticati alla pompa in modali...

© Riproduzione riservata