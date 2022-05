Proroga del taglio delle accise su benzina, gasolio e Gpl fino all'8 luglio. Azzeramento dell'accisa e Iva al 5% sul metano per autotrazione. Sono le disposizioni contenute nel decreto-legge “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti”, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il testo è in allegato.Una seconda riunione del Consig...

