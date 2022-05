Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano revocano la serrata dei punti vendita stradali di metano indetta per i giorni del 4, 5 e 6 maggio 2022, serrata preannunciata in conferenza stampa lo scorso 8 aprile. La revoca arriva dopo il via libera in Consiglio dei ministri al decreto-legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti a...

