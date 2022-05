Non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Energia bis (o DL Aiuti) approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. In allegato pubblichiamo una nuova bozza, datata giovedì 5 alle 17, prima dunque del Consiglio dei ministri tenutosi tra le 18 e le 19.Tra le novità rispetto al testo datato 4 maggio...

© Riproduzione riservata