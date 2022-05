Exergia, società di vendita al dettaglio di energia, dovrà corrispondere a e-distribuzione il conguaglio per il servizio di misura e trasporto dell'energia elettrica svolto da e-distribuzione, inizialmente calcolato in un importo minore per errore di e-distribuzione stessa. Il Tar di Milano, con sentenza pubblicata il 4 maggio, ha infatti accolto i...

