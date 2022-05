Scende la calma sui prezzi alla pompa dei carburanti. Medie nazionali dei prezzi in modalità self service a 1,82 euro/litro per la benzina e 1,84 euro/litro per il gasolio. Fermi anche Gpl e metano, rispettivamente a 0,85 euro/litro e 1,89 euro/kg. Tonfo per il Brent a 105 dollari, come per le quotazioni dei prodotti raffinati: il rallentamento del...

© Riproduzione riservata