Ancora in forte aumento le medie settimanali dei prezzi di benzina e gasolio, in calo Gpl e metano. La benzina self service è a 1,821 euro/litro (+30 millesimi, valori arrotondati), servito a 1,952 euro/litro (+28). Diesel rispettivamente a 1,841 euro/litro (+36) e 1,971 euro/litro (+33). Gpl servito a 0,847 euro/litro (-6), metano a 1,909 euro/kg ...

