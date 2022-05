Non bastano le “pezze dorate” con cui il governo finora ha provato a risolvere un caro energia che si configura sempre più come strutturale. Serve mettere fine al mercato tutelato, rivedere il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica e, in generale, un riassetto della regolamentazione della filiera che coinvolga anche gli istituti...

