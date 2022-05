Il ministero della Transizione ecologica ha approvato il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto Sarlux di Sarroch (raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato e impianti nord). Il via libera è arrivato con decreto del ministro n. 159 del 14 aprile. Il decreto è in allegato....

© Riproduzione riservata