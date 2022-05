Maire Tecnimont annuncia in una nota che la sua controllata indiana Tecnimont Private Limited, in collaborazione con NextChem, si è aggiudicata un contratto EPC da Gas Authority of India Limited (Gail) per un impianto di 4,3 tonnellate al giorno di idrogeno verde attraverso un'unità di elettrolisi da 10 megawatt, a Vijaipur, nell'India centrale.I...

