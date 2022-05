2

Si è tenuto oggi, 26 maggio, il terzo webinar promosso da Assopetroli-Assoenergia per accompagnare le aziende associate nella delicata fase della transizione energetica verso una mobilità a basse emissioni di CO. L'incontro, coordinato da Licia Balboni - biofuel development manager dell'associazione - è stata l'occasione per fare il punto sullo sv...

© Riproduzione riservata