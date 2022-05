La Regione Calabria è al lavoro sulla definizione delle aree non idonee per gli impianti da fonte rinnovabile ma sulla definizione di agrovoltaico e sui limiti all'installazione si registrano le critiche di Italia Solare.È all'esame del Consiglio regionale il progetto di legge di modifica della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la...

© Riproduzione riservata