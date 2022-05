. Il prezzo del petrolio continua a salire mentre l'Europa non riesce a trovare un accordo sull'embargo petrolifero alla Russia. L'Arabia Saudita non accoglie le richieste di aumentare la produzione oil nel Golfo. Secondo i sauditi i prezzi salgono perché non c'è sufficiente capacità di raffinazione nel mondo. Nella settiman...

© Riproduzione riservata