Deloitte, in occasione del suo V, racconta la sua visione di come l'Italia potrebbe essere nel 2026 grazie al Pnrr. Lo fa presentando l'anteprima (Roma,h. 17:00 c/o Teatro Argentina), del cortometraggio, musicato da Nicola Piovani, con la regia di Michele Placido e protagonisti Carolina Cres...

© Riproduzione riservata