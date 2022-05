Roberto Garofoli

Per richiedere la seconda rata dei fondi del Next Generation EU, entro il 30 giugno l'Italia deve portare a termine 45 obiettivi assegnati dal Piano di ripresa. Secondo la relazione del sottosegretario Roberto Garofoli presentata ieri in Consiglio dei ministri, l'Italia finora ha raggiunto 18 dei 45 obiettivi del semestre. Entro la prossima settima...

