2

Per raggiungere gli obiettivi al 2050, sottolineiamo l'importanza di un mix tecnologico che tenga in considerazione tutte le opzioni possibili in grado di fornire un contributo per la riduzione delle emissioni di CO, senza ignorare le diverse realtà dei consumatori e le esigenze dell'industria. È pertanto essenziale trovare un equilibrio tra le di...

© Riproduzione riservata