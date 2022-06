La Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia, con delibera del 27 maggio, ha confermato fino al 30 giugno gli incentivi regionali per l'acquisto di carburanti, su proposta dell'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro. Confermato anche l'importo degli sconti: 29 centesimi al litro per la benzina e 20 per il gasolio nei Comuni a contributo maggiora...

© Riproduzione riservata