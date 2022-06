La pausa per festività a Londra nei giorni 2 e 3 giugno ha rimandato di poco la batosta che il Mediterraneo stava prospettando per il mercato interno. La benzina e il gasolio risca sul Cif Med hanno toccato nuovi massimi. Solo lo sconto d'accisa non ha consentito ai prezzi d'acquisto di benzina e gasolio autotrazione di sfondare il record di marzo,...

© Riproduzione riservata