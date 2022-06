Circa l'85% delle città ha aderito al Patto dei sindaci per l'energia e il clima, il 90% intende incrementare il verde urbano e la stessa percentuale ha progettato interventi per la mobilità sostenibile. La maggior parte delle città, però, non monitora i risultati conseguiti. Questi alcuni dei dati più rilevanti emersi dall'indagine condotta da Gse...

