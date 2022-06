Secondo i dati diffusi ieri dal Mef sulle entrate tributarie ed elaborati dalla, in aprile scorso sono entrati nelle casse dello Stato dalle accise sull'energia 2 miliardi 239 milioni di euro, in aumento del 5,4% (+123 milioni) rispetto ai 2 miliardi 266 milioni di euro dello stesso mese del 2021.Così come nel mese di marzo...

© Riproduzione riservata