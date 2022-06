Ennesima batosta oggi sui gasoli per i rivenditori, messa a segno lunedì pomeriggio alla ripresa della quotazione dei prodotti petroliferi del Mediterraneo dopo la pausa per la doppia festività a Londra nei giorni 2 e 3 giugno. Questa mattina infatti i gasoli autotrazione e agricolo hanno preso in un colpo solo 58 euro per mille litri, il risca 53,...

© Riproduzione riservata