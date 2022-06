Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato lunedì la creazione di un “ufficio speciale per il clima” la cui guida sarà affidata all'attuale vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini. “Il direttore del nuovo ufficio speciale per il clima – ha detto Gualtieri intervenendo in videocollegamento alla Conferenza nazionale delle green city ...

© Riproduzione riservata