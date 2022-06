Nel 2021, nei 126 impianti o ex impianti di produzione di gas in mare, e nei 14 impianti o ex impianti di produzione di olio in mare presenti in Italia si sono verificati quattro infortuni, di cui due gravi e due lievi, e nessun infortunio fatale. Nessun infortunio si è verificato in attività tipiche o riconducibili al settore oil&gas. Tutti e quat...

