Dopo aver annunciato una riduzione delle forniture di gas all'Italia di circa il 15%, Gazprom ha fatto sapere a Eni in particolare di non poter pienamente soddisfare le richieste per la giornata di oggi. Lo ha fatto sapere lo stesso Cane a sei zampe in un nuovo avviso sulla piattaforma delle informazioni privilegiate del Gme."Eni ha ricevuto dal ...

© Riproduzione riservata