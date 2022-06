“La carenza idrica sta avendo un impatto in modo indiretto anche sul settore termoelettrico, dal momento che alcuni impianti di produzione sul fiume Po sono costretti allo spegnimento per mancanza di acqua necessaria per il loro raffreddamento”. Lo ha comunicato ieri A2a. Il riferimento è in particolare alla centrale di Sermide da 1.154 MW...

© Riproduzione riservata