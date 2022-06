A partire da luglio 2022, le commissioni Via Vas e Pnrr Pniec del ministero della Transizione ecologica aumenteranno le sedute. I progetti in calendario da luglio in avanti sono “di poco al di sotto di un GW”. L'obiettivo “realistico” è di arrivare a 8-10 GW di progetti rinnovabili esaminati ogni anno dal Mite. Lo ha detto ieri il presidente delle ...

© Riproduzione riservata