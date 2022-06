"I responsabili del Governo sui temi dell'energia e dell'ambiente non possono continuare ad apprezzare pubblicamente le proposte degli operatori delle rinnovabili e poi non consentire al settore di crescere", lamenta oggi Anev in un comunicato. Il riferimento è ai ritardi dell'azione politico-amministrativa, ma a nostro parere coglie anche una ques...

© Riproduzione riservata