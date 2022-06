Il produttore statunitense di Gnl Cheniere ha preso una decisione finale di investimento (Fid) sulla fase 3 del sua impianto di esportazione di Gnl di Corpus Christi, in Texas. Lo ha annunciato ieri l'azienda in un comunicato stampa.Attualmente il complesso per la liquefazione del gas ha una capacità di 15 milioni di tonnellate all'anno e il prog...

